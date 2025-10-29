Среда, 29 Октября 2025 20:53

АрмИнфо. Глава общины Бюрегаван Акоп Баласян обвинен в рамках производства по делу о незаконном отчуждении земельных участков посредством официальных торгов. Информацию подтверждает Антикоррупционный комитет РА.

Отмечается, что в отношении Баласяна возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и отстранения от должности.

Отметим, что только за последний месяц это уже третий оппозиционный глава общины, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Ранее были арестованы главы общин Масис и Гюмри.