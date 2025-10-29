Среда, 29 Октября 2025 19:45

АрмИнфо. В Российско-Армянском университете (РАУ) сегодня, 29 октября, состоялась церемония награждения победителей конкурса студенческих работ на тему "Армения в ЕАЭС. Перспективы участия Республики Армения в ЕАЭС в современных условиях".

Конкурс направлен на развитие навыков научно-исследовательской работы у студентов и стимулирование интереса к изучению интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов рассказал, что конкурс, посвященный ЕАЭС, проводится среди студентов армянских вузов третий год подряд. "Мы получили десятки работ, которые являются доказательством наличия заинтересованности у студентов в понимании того, что такое ЕАЭС: в чем его положительные стороны и где существуют недостатки. Именно этим конкурс и интересен", - заметил Фефилов.

Руководитель представительства Россотрудничества также отметил значимость проведения подобного конкурса в контексте продвижения ЕАЭС. В этом ключе, он обратил внимание на наличие критики с разных сторон и на стоящий перед страной выбор - ЕАЭС или Евросоюз, пояснив, что Армения сейчас находится посередине этих процессов. "Хотя я убежден, что Армения останется в ЕАЭС", - добавил Фефилов.

Представитель Министерства экономического развития России в Армении Анастасия Иванова между тем заметила, что конкурс является примером того, как интерес молодежи к вопросам интеграции и экономического сотрудничества превращается в серьезный исследовательский проект. "Работы были подготовлены на высоком уровне и показывают неравнодушие студентов к будущему своего государства и ЕАЭС в целом. Хочу также отметить, что РАУ - это не просто вуз, а площадка, где полностью реализуется потенциал сотрудничества России и Армении. Поэтому победа студентов РАУ символична и отражает идею ЕАЭС как объединения возможностей ради общего развития", - подчеркнула Иванова.

В свою очередь торговый представитель России в Армении Сергей Соломин отметил, что сама тема конкурса и идеи, озвученные в работах студентов, подчеркивают актуальность процессов, происходящих на пространствах двух стран. "В этом году было представлено 12 работ, все они продемонстрировали хорошее понимание темы. Многие идеи имеют перспективу для дальнейшего развития. Студенты смотрят вперед и предлагают идеи для развития интеграции на более глубоком уровне, чем это происходит сейчас ", - отметил Соломин.

Среди победителей конкурса оказались студентка РАУ 4 курса по направлению "Экономика "Элен Сантросян, студенты 1 курса магистратуры по направлению "Международная экономика"Анушаван Ераносян и Элена Баграмян, и студент Ереванского государственного университета Ваге Асатрян.

Как рассказала Элен Сантросян, по итогам своего анализа она пришла к выводу, что Россия является основным партнером Армении в рамках ЕАЭС. "Мы также решили провести в рамках конкурса эконометрический анализ, в результате которого выявили основные факторы, влияющие на экспорт Армении. К ним относятся ВВП России, валютный курс и институциональные факторы, такие как вступление Армении в ЕАЭС в 2018 году", - пояснила Сантросян.

В рамках награждения руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов вручил также благодарность доценту кафедры экономики и финансов РАУ Виктории Айрапетян за её вклад в развитие исследовательского потенциала молодежи и успешное научное наставничество. Авторы лучших работ получили призы и дипломы от представительства Россотрудничества в Ереване, а также дополнительный балл при участии в квотной кампании Россотрудничества для поступления в магистратуру или аспирантуру. Кроме того, работа победителя, соответствующая научным требованиям, будет опубликована в журнале, входящем в перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России.