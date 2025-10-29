Среда, 29 Октября 2025 18:44

АрмИнфо. 29 октября секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с представителями авторитетных международных СМИ, исследователями и экспертами аналитических центров.

Согласно сообщению офиса СБ, в первой части встречи Григорян представил ситуацию в сфере безопасности вокруг Республики Армения, соглашения, достигнутые между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа, а также коснулся коммуникационной программы "Путь Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP), подчеркнув ее важность в контексте укрепления мира и стабильности в регионе.

Во второй части встречи секретарь СБ ответил на вопросы присутствующих, в рамках которой состоялась содержательная дискуссия.