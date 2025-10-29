Среда, 29 Октября 2025 18:41

АрмИнфо.Торгом Асатрян, обвиняемый в избиении бывшего председателя Национального Собрания РА Арарата Мирзояна, приговорен к 5 годам и шести месяцам лишения свободы. Решение об этом принял Ереванский суд первой инстанции под председательством судьи Жоры Чичояна. Дело рассматривалось в рамках уголовного производства по факту нападения на бывшего спикера парламента, произошедшего в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

Нападение произошло в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Изначально Асатрян находился под домашним арестом, однако Апелляционный суд отменил меру пресечения и постановил заключить его под стражу.

Первоначально обвинение квалифицировалось как покушение на убийство, однако впоследствии было переквалифицировано по ч. 2 ст. 225 Уголовного кодекса Армении (редакция 2003 года) - участие в массовых беспорядках с применением насилия.