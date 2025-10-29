Среда, 29 Октября 2025 17:33

АрмИнфо.28 октября заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян встретился с заместителем управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии Службы внешних связей ЕС Одроне Перкаускине и делегацией во главе с Адрианом Кирали, директором по Восточному соседству и Турции Генерального директората по расширению и Восточному партнерству Европейской комиссии. Об этом сообщила пресс-служба МИД РА.

Собеседники обменялись мнениями по двусторонней повестке дня между Арменией и Европейским Союзом, приветствуя завершение переговоров по Повестке партнерства, и обсудили сроки ее принятия. Было подчеркнуто, что активный политический диалог и взаимные визиты на высоком уровне обеспечили значительный прогресс в углублении партнерства между Арменией и Европейским союзом. Обе стороны подчеркнули важность реализации взаимовыгодных проектов, направленных на развитие экономической и транспортной взаимосвязанности, чему способствуют установленный между Арменией и Азербайджаном мир, а также достигнутые в августе в Вашингтоне соглашения.

Были также обсуждены вопросы сотрудничества в ряде областей, в частности, механизмы преодоления современных гибридных угроз.