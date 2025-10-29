Среда, 29 Октября 2025 17:03

АрмИнфо. Давления на Комиссию по предотвращению коррупции Армении со стороны правительства страны в связи с ее выводом касательно публикации премьера Никола Пашиняна в соцсети в адрес духовенства, за что потом Пашиняну пришлось извиниться, не было. Об этом заявила в беседе с журналистами исполняющая обязанности председателя Комиссии Мариам Галстян 29 октября в парламенте.

Напомним, что 2 июня с.г. Комиссия возбудила производство в связи с записями премьера Никола Пашинян от 30 мая (<Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня> - ред.) и 2 июня в Фейсбуке. Комиссия пришла к выводу, что пост премьера в соцсети Facebook от 30 мая содержит признаки нарушения статьи 48 Кодекса поведения. Проблема, по мнению комиссии, заключается в том, что Пашинян использовал грубое просторечное слово <домпел> (сношаться-ред.), обозначающее половую связь, что не соответствует этическим нормам общения для лица, занимающего государственный пост. После этого Пашинян в соцсети отметил, что <хотя он не совсем согласен с некоторыми оценками решений, но приносит свои извинения>.

На вопрос, не располагает ли Комиссия иным инструментарием пресечь дальнейшее использование премьером нецензурной лексики, поскольку извинения последнего ограничились одним статусом, однако глава кабмина не отказался от применения данной лексики, Мариам Галстян ответила: <Законом предписано, что при нарушении правил Кодекса поведения Комиссия публикует заключение, на что должностные лица обязаны отреагировать путем публичной публикации. Какого-либо другого рычага не предусмотрено>.

На ремарку о том, что получается, что таким образом госчиновники за использование нецензурной брани в публичном пространстве могут отделаться лишь одним извинением, а потом еще раз использовать, потом - еще раз извиниться и так до бесконечности, и.о. главы Комиссии ответила, что не они пишут законы.