|В Париже обсуждены перспективы развития отношений между Арменией и Молдовой
|В отношении главы общины Бюрегаван возбуждено уголовное дело
|Спецдокладчик ООН отреагировала на уголовное преследование адвоката Александра Кочубаева
|В РАУ состоялось награждение победителей конкурса "Армения в ЕАЭС"
|Любой шаг, способный подорвать внутренний мир Церкви и поставить под сомнение её священную миссию, неприемлем - заявление
|Секретарь СБ Армении встретился с представителями авторитетных международных СМИ, исследователями и экспертами аналитических центров
|Европейский парламент привержен поддержке процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Торгом Асатрян, обвиняемый в избиении Арарата Мирзояна, приговорен к 5 годам и шести месяцам лишения свободы
|Советник посольства России об интеграции с ЕС: Мы не желаем вовлечения Армении в деструктивные процессы
|На проведение в 2026 году парламентских выборов из государственного бюджета Армении будет направлено 4,451 млрд драмов
|В Ереване обсуждены сроки принятия новой повестки партнерства между Арменией и ЕС
|Парламентская делегация Армении побывала с рабочим визитом в Грузии
|Давления на Комиссию по предотвращению коррупции из-за того, что Пашиняну пришлось извиниться за свой пост в соцсети в адрес духовенства, не было
|По делу о взятках в Апаране задержано 9 человек - Антикоррупционный комитет
|Спикер: Благодаря масштабным демократическим реформам, реализуемым при поддержке ЕС, мы успешно проведём предстоящие выборы
|Минюст Армении готовит новые поправки в Уголовно-процессуальном кодексе
|Молодежное крыло РПА акцией перед парламентом привлекает внимания европейских депутатов к проблеме политзаключенным в Армении и армянских пленных в Баку
|Спикер парламента НКР выразил обеспокоенность последними событиями в Армении, поляризацией общества и попытками ослабить авторитет ААЦ
|Избирательная система Армении готовится к общенациональным выборам, совершенствуя инструментарий ЦИК - Ваагн Овакимян
|Мэр Еревана принял участие в Саммите городов АТР
|В правительстве Армении не обсуждается вопрос об объявлении амнистии - министр юстиции
|Кремль: Диалог между Москвой и Баку продолжается
|Преподаватель ЕГУ в судебном порядке оспорит приказ ректора о своем увольнении
|В Ереване обсужден ход сотрудничества Армения-ЕС и предстоящие мероприятия
|Рубен Пашинян - обладатель медали <Акула пера>
|Спикер НС и посол Великобритании обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Набранный темп в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений неплох - Араик Арутюнян
|В Армении в 2026 году пройдет региональный семинар ОДВЗЯИ
|Сотрудник Единой социальной службы брал взятки за включения лиц в список бенефициаров соцпособий
|В проведении в Армении досрочных парламентских выборов нет необходимости - глава Аппарата премьер-министра
|"Просвещенная Армения": Открытие границы с Турцией не принесет Армении никаких выгод
|Пашинян подтвердил, что 2 ноября примет участие в литургии в церкви Ованнаванк, которую отслужит расстрига Степан Асатрян
|Серж Саргсян о задержании мэра Масиса: Сегодня приговоры в Армении зависят от воли одного человека
|Пашинян сегодня вылетит в Париж
|Экс-замминистра обороны Армении напомнил участникам "Евронеста" об армянских военнопленных в Баку
|Араик Есаян назначен заместителем министра труда и социальных вопросов Армении
|На поддержание аппарата премьер-министра РА в 2026 году предусмотрено направить 25,804 млрд драмов
|Политолог: Насильственная смена Католикоса будет иметь геополитические последствия
|Папа Римский в ходе визита в Турцию посетит собор Армянской церкви
|После Тбилиси и Москвы инициатива Meet Dilijan представлена и в Ереване
|На Армению надвигается холодный фронт, который приведет к резкому понижению температуры воздуха - прогноз синоптиков
|Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в саммите Центральная Азия - США в Вашингтоне
|IDBank — серебряный спонсор 50-го юбилейного международного банковского конференции BACEE
|Мэр Масиса арестован
|В ЭСА выявлены махинации на сотни тысяч кВт/ч: в.и.о сообщает о системных нарушениях
|Омбудсмен: Для обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями необходимы коренные преобразования в системе образования - в области прав человека
|Движение "Против" объявляет о создании партии "Голос народа слышен"
|Глава САР включен в состав президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям
|Депутат Европарламента назвал недопустимыми аресты в Армении за мнение
|Секретарь Совбеза Армении рассказал чиновникам из ЕС о последних процессах в переговорах между Ереваном и Баку
|Пашинян и посол Великобритании придали важность переходу двусторонних отношений от стратегического диалога к стратегическому партнерству
|У Рубена Варданяна новый адвокат
|В правительстве Армении обсуждена структура и содержание обновленной дорожной карты РА-ЕС
|Защита мэра Гюмри обратится в Европейский комитет по предотвращению пыток в связи с воспрепятствованием встречи адвоката со своим подзащитным
|Глава КРОУ Армении не боится уголовной ответственности за экспроприацию частной собственности
|Free Armenian Hostages заявила о намерении продолжить борьбу за освобождение армянских пленных из бакинских застенок
|Мирзоян подчеркнул приверженность Армении целям ДВЗЯИ
|Адвокату Александру Кочубаеву мера пресечения в виде ареста изменена на подписку о невыезде
|Оппозиционер о нападках на Церковь: Власти Армении должны отказаться от действий, ведущих армянский народ к очередному расколу
|Президент РА: Армения была одной из первых, кто присоединился к инициативе создания ОДВЗЯИ
|Политолог: Насильственная смена Католикоса будет иметь геополитические последствия
|Эксперт по конституционному праву дала оценку новым обвинениям, предъявленным мэру Гюмри
|Политолог: Официальный Баку продолжает использовать термин "Зангезурский коридор"
|Политолог о ситуации в Ованаванке: Трансформация власти в тоталитарную систему лишает государство содержания
|Эксперт: Шум, кощунство, проповедь ненависти и нетерпимости не имеют и не могут иметь никакого отношения к вере и духовности
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
|Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
|Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
|В Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
|Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти