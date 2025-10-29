Среда, 29 Октября 2025 15:44

АрмИнфо. Армения чётко выбрала путь демократизации и реформ и полна решимости продолжать идти по этому пути. Об этом, выступая на 12-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ, заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, ЕВРОНЕСТ является важной площадкой для укрепления более тесных связей между Европейским союзом и странами Восточного партнерства. Парламентское сотрудничество с ЕС, а также Восточным партнерством внесло огромный вклад в становление демократических реформ в Армении. В последние годы, как отметил спикер, был достигнут беспрецедентный прогресс практически во всех областях двустороннего сотрудничества Армения-ЕС. Это касается как развития политического и экономического партнерства, так и углубления сотрудничества в области безопасности и обороны. Диалог по либерализации визового режима также развивается быстрыми темпами.

"Армения привержена эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. В то же время я уверен, что недавно согласованный документ "Новая повестка партнерства' будет способствовать укреплению новых приоритетов сотрудничества. В марте этого года Национальное Собрание приняло Закон "О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе". Это была гражданская инициатива, и мы рады видеть столь активную позицию нашего общества в вопросе европейской интеграции", - сказал спикер.

Симонян напомнил, что на предыдущей сессии Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ он затронул тему установления мира между Арменией и Азербайджаном, отметив, что стороны находятся на пороге достижения соглашения. "И вот, 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента США лидеры Армении и Азербайджана подписали Совместную декларацию. В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Принятие Декларации и парафирование Мирного соглашения свидетельствуют об установлении мира. Несмотря на это, ряд гуманитарных вопросов остаётся нерешённым. Вопрос о военнопленных, содержащихся в Азербайджане, по-прежнему остаётся серьёзной проблемой, требующей решения. Ещё одним важным гуманитарным приоритетом является выяснение судеб многочисленных пропавших без вести лиц. По итогам встречи в Вашингтоне Армения будет сотрудничать с Соединёнными Штатами и согласованными третьими сторонами для обеспечения реализации инициативы "Путь Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP). Проект TRIPP исходит из видения Армении по обеспечению бесперебойной региональной коммуникации посредством заявленной ею программы "Перекрёсток мира". Она предусматривает развитие как железной дороги, так и перспективу строительства автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и кабелей связи между Арменией, Азербайджаном и соседними странами.В этом контексте хотел бы также отметить, что Армения приветствует новый стратегический подход ЕС к Черноморскому региону", - сказал Симонян.

Он сообщил также, что Армения начала подготовку к проведению 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване в мае 2026 года. "В настоящее время мы готовимся к другому крупному международному мероприятию, которое также состоится в Армении осенью 2026 года. Речь идёт о Конференции ООН по биологическому разнообразию (КС-17). Следующий год также важен с точки зрения внутриполитической жизни нашей страны. Очередные парламентские выборы состоятся в июне 2026 года. Уверен, что благодаря масштабным демократическим реформам, реализуемым при поддержке Европейского союза, мы успешно проведём и эти выборы"? - резюмировал спикер НС.