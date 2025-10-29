|В Париже обсуждены перспективы развития отношений между Арменией и Молдовой
АрмИнфо. Министерство юстиции Армении готовит новые поправки в Уголовно-процессуальном кодексе. Об этом 29 октября в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания по проекту госбюджета РА 2026 года заявила министр юстиции Србуи Галян.
По ее словам, одним из нововведений станет установление крайнего срока для производства по уголовным делам, что, по логике должно привести к ограничению сроков ареста подследственных. Предусмотрено, что срок производства составит один год, с возможностью пролонгации еще трижды еще по году. Правда, в последнем случае необходимо будет наличие более чем серьезных оснований.
Министр привела некоторые цифры, согласно которым из 1700 заключенных 10-15 человек находятся под арестом более пяти лет, часть других - более года. Для ускорения судопроизводства, будет отменена практика, согласно которой новый судья при смене старого начинает рассматривать дело с нуля. Судья-преемник будет продолжать рассмотрение с той точки, в которой получил дело от предшественника.
Галян отметила также, что для разгрузки судов необходимо в разные судебные инстанции вовлечь около 30 судей. Необходимо повысить зарплату и помощникам судей, но решение этой задачи будет во многом зависеть от возможности госбюджета.
