Среда, 29 Октября 2025 15:29

АрмИнфо. Представители молодежного крыла Республиканской партии Армении (РПА) проводят акцию протеста перед парламентом страны, где в эти минуты проходит заседание Парламентской ассамблеи "Евронест", чтобы привлечь внимание к проблеме армянских военнопленных в Баку и политическим репрессиям и уголовным преследованиям оппозиционеров в Армении.

К зданию парламента Армении они пришли с фотографии пленных, находящихся в азербайджанских застенках, а также задержанных представителей оппозиции. Как пояснил в беседе с журналистами глава молодежного крыла Генрих Даниелян, акцией они хотят остановить молчание, которое сохраняют европейские структуры.

"Мы хотим понять, согласны ли они с политикой, проводимой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с репрессиями в отношении оппозиции. Все европейские структуры, в том числе депутаты и должностные лица осведомлены о ситуации. В связи с этим, мы находимся сегодня тут, перед парламентом в преддверии сессии "Евронеста", чтобы напомнить - молчание не являлось главной ценностью Европы", - подчеркнул Даниелян.

Глава молодежного крыла РПА при этом заметил, что место проведения акции было выбрано ими не спроста и направляясь сегодня в здание парламента европарламентарии увидят картину, которую каждый день наблюдают политзаключенные и армянские военнопленные. "Они увидят нас стоящими за воротами, напоминающими решетки, которые каждый день видят наши соотечественники", - пояснил Даниелян.

При этом он напомнил, что вчера несколько евродепутатов в ходе заседания обратили внимание на репрессии, осуществляемые в отношении оппозиционеров. Однако он подчеркнул, что сегодня этого недостаточно. Акцией, как добавил Даниелян, они хотят продемонстрировать, что в Армении действительно нет демократии и свободы слова, а правовая система политизирована. "На протяжении 8 лет европейские депутаты так и не предприняли никаких действий против проводимых властями Армении репрессий. Мы хотим показать, что сегодня нужны не отдельные заявления, а четкая политическая оценка со стороны международных структур. Мы хотим также показать, что ценой за молчание станет новая волна репрессий и политзаключенных. Поэтому, мы ожидаем от них действий", - резюмировал глава молодежного крыла РПА. Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.