Среда, 29 Октября 2025 15:27

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Даниелян выступил с заявлением, в котором от имени НКР выразил глубокую обеспокоенность недавними событиями в Армении, поляризацией общества и попытками ослабить авторитет национальных институтов, в частности, Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), посредством государственной риторики и действий.

В заявлении Даниеляна, опубликованное на сайте парламента НКР в Фейсбук отмечается, что Армянская Апостольская Святая Церковь на протяжении веков была одним из столпов духовной, культурной и национальной идентичности нашего народа. "Недавние дискуссии вокруг Церкви и антицерковные действия негативно скажутся на национальной солидарности. Настоятельная необходимость - избегать подобных действий и высказываний, которые могут нарушить общественный мир и взаимное уважение.

В то же время вызывают обеспокоенность общественные оценки, касающиеся ограничения свобод и преследований политического характера. В этом контексте особую обеспокоенность вызывает вчерашний арест главы общины Масис, избранного мэра Давида Амбарцумяна, а также уголовное преследование граждан, которые в общественных кругах рассматриваются как имеющие политическую окраску. Защита демократии, верховенство закона и права человека являются нашими общими национальными ценностями, и все структуры, как государственные, так и общественные, обязаны действовать исключительно в соответствии с принципами права и справедливости", - отметил законодатель.

В этом контексте Даниелян призвал власти Армении воздержаться от подобных действий и риторики, которые подрывают восстановление доверия в обществе и не направлены на полное обеспечение свобод и национальную консолидацию. "Только путем формирования единого, правового и ценностно-ориентированного общества станет возможным построение сильной, безопасной и демократической Армении на благо всего армянского народа и будущего нашей государственности, на благо коллективного и безопасного возвращения народа Арцаха", - подытожил арцахский парламентарий.