Среда, 29 Октября 2025 15:26

АрмИнфо. 29 октября председатель Центральной избирательной комиссии РА Ваагн Овакимян принял участие в панельной дискуссии, посвященной гибридным угрозам.

Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, в своем выступлении Ваагн Овакимян пояснил, что избирательная система готовится к общенациональным выборам, совершенствуя как инструментарий ЦИК, так и материально-технические возможности, а также профессиональные навыки сотрудников аппарата. Овакимян сообщил, что в административном здании ЦИК проходит аттестация членов окружных избирательных комиссий, чтобы исключить возможный риск нарушения ими правил добросовестного поведения и политической нейтральности в преддверии выборов, а также проверить их профессиональные качества.

По словам председателя ЦИК, большинство проблем, зафиксированных на выборах после прихода к власти нового состава ЦИК, было обусловлено неполным освоением своих функций субъектами, участвующими в избирательном процессе. Ваагн Овакимян указал на важность непрерывного обучения членов территориальных и участковых избирательных комиссий, доверенных лиц, наблюдателей и представителей СМИ, чтобы они во время выборов четко понимали свои права и обязанности.

Встреча была инициирована общественной организацией "Диалог мира" с целью обсуждения основных задач, стоящих перед выборами в Национальное собрание в 2026 году. В обсуждении приняли участие представители различных государственных структур, дипломатического корпуса, международных организаций и гражданского общества.