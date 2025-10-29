Среда, 29 Октября 2025 15:22

АрмИнфо. В правительстве Армении не обсуждается вопрос об объявлении амнистии. Об этом 29 октября на заседании парламентских комиссий сообщила министр юстиции РА Србуи Галян.

По ее словам, исполнительная власть руководствуется тем, что к каждому конкретному осужденному необходимо применять индивидуальный подход. Подход, согласно которому в конкретный момент лица категории X Y Z должны быть освобождены, вообще не рассматривается. Амнистии могут быть подвернуты лица, которые прошли какой-то этап социализации. Министр напомнила, что вопросом условно- досрочного освобождения занимаются суды, но, тем не менее, в данном направлении предстоит еще многое сделать, и эта работа ведется. Речь, в частности, идет о планах социализации и методиках оценки. В будущем, как подчеркнула Галян, за счет проделанной работы в суды будут направляться более качественные доклады, которые, в свою очередь, учитывая представленные доклады, будут чаще применять инструменты условно-досрочного освобождения.