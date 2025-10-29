Среда, 29 Октября 2025 15:18

АрмИнфо. Преподаватель Ереванского государственного университета (ЕГУ), доцент Саак Манукян собирается оспорить в судебном порядке приказ ректора о его увольнении.

Как сообщают армянские СМИ, Манукян считает решение ректора ЕГУ незаконным. В частности, он обратил внимание, что последний перед увольнением не обратился в профсоюз Ереванского госуниверситета для получения согласия.

Ранее на своей странице в Фейсбук преподаватель ЕГУ рассказал, что причиной увольнения стал пример, приведенный лектором на занятии касательно дезинформации. Одна из студенток Манукяна - дочь члена правящей фракции "Гражданский договор" Арусяк Манавазян, сфотографировала записи на доске, оставленные преподавателем во время лекции. Фотографии дошла до ректора ЕГУ, который счел поведение преподавателя неподобающим и уволил его за "нарушение внутренних дисциплинарных правил, которое привело к потере доверия работодателя к работнику.

Напомним, что это не первый случай, когда в ЕГУ увольняют сотрудников. 10 июля ректор ЕГУ также уволил декана факультета богословия епископа Анушавана Жамкочяна, принявшего участие в митинге в поддержку мецената, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. Последний был задержан в Ереване 18 июня из-за озвученной им поддержки Армянской Апостольской Церкви, подвергшейся нападкам со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Решением ректора был также уволен заместитель директора Центра по работе со студентами Ереванского государственного университета (ЕГУ) Хачик Абаджян. В связи с этим он обратился с открытым письмом к ректору вуза Ованнесу Ованнисяну, в котором обвинил ректора ЕГУ в приспешничестве властям Армении, подчеркивая, что процесс его увольнения носит не правовой, а политический характер.