Среда, 29 Октября 2025 15:17

АрмИнфо. 29 октября в Национальном Собрании руководитель фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян встретился с депутатом Европейского парламента Начо Санчесом Амором. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

В ходе встречи собеседники обсудили ход сотрудничества Армения-ЕС и предстоящие мероприятия.

Стороны придали важность углублению партнерских отношений с ЕС, укреплению демократических институтов и продолжению усилий, направленных на укрепление мира.

Напомним, что накануне Начо Санчес Амор, касаясь внутриполитической ситуации в Армении, назвал недопустимой ситуацию с арестами людей полицией из-за выражения мнения или публикациями в социальных сетях.

В частности, он подчеркнул несоответствие такого подхода демократическим принципам. "Власти Армении должны быть внимательны к этому, особенно если страна намерена стать кандидатом на вступление в ЕС", - подчеркнул Амор. Он выразил убеждение, что все это является следствием сохранения в Армении "большого советского наследия правовой системы, предполагающей задержание без разбирательства". "То есть, сначала человека обвиняют и отправляют в тюрьму, а потом говорят, что посмотрят, что будет дальше. В данный момент Министерство юстиции Армении пытается бороться против этого исторического наследия", - резюмировал депутат Европарламента.

В этой связи, сегодня, 29 октября руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян указал на развитие демократии в стране. "Если испанский депутат Европейского парламента в Ереване поднимает острую проблему, к которой власти страны прислушиваются, что это, если не демократия", - отметил руководитель Аппарата премьер-министра РА.