АрмИнфо. Армянский писатель, журналист и актер Рубен Пашинян получил престижную международную награду - медаль <Акула пера> Национальной литературной премии <Золотое перо Руси>.

Церемония награждения прошла 29 октября в Москве, где писатель также провел сразу три творческих вечера: в Культурном центре Посольства Армении, в Союзе армян России и в ресторане <СырИнжир>.

Гости мероприятий смогли увидеть фильм Пашиняна <Сынок, а где Евфрат?>, познакомиться с новыми книгами <Мама, мне уже 50> и <:На все четыре стороны!>, а также насладиться авторским стендапом <Ляпы наших городов>.

Встречи проходили в интерактивном формате: писатель читал как уже опубликованные произведения, так и фрагменты готовящейся книги <Априори>. Если <Мама, мне уже 50> - трогательное литературное подношение матери автора, то сборник <:На все четыре стороны!> рассказывает о четырех городах, сыгравших ключевую роль в его жизни: Ереване, Тбилиси, Москве и Лондоне. Истории пронизаны личными переживаниями, наблюдениями и мягкой иронией, показывая мир глазами автора.

Особое внимание публики привлекла авторская экскурсия Рубена Пашиняна <Армянская Москва: история столицы>, где Пашинян рассказал о вкладе армян в культуру и архитектуру города, начиная с XVII века.

Фильм <Сынок, а где Евфрат?> вызвал живой отклик у зрителей по всему миру - от Тбилиси и Лондона до Бостона и Нью-Йорка. Картина, изначально посвященная теме геноцида армян, оказалась невероятно актуальной в современном мире, где миллионы людей вынуждены покидать свои дома. По словам автора, фильм не носит траурный характер: это история о выборе, силе памяти и поиске радости в жизни. Вместо мрачной хроники зрителей ждет финал с веселым застольем и армянским танцем.

Рубен Пашинян выразил благодарность всем, кто помог организовать московские мероприятия, включая Андрея и Диану Кирилиных, Арсена Погосяна, Владимира и Луизу Габбе, а также винодельню Koor в лице Ара Оганесяна. Главные роли исполнили заслуженный артист Армении Виген Степанян, Арташес Шахвердян, Кристина Заминян, Карине Джанджугазян, Ишхан Гарибян и Самвел Даниелян. Оператор - Акоп Каранфилян, музыкальное оформление - Эдуард Пашинян, Ашот Сатян, Гегам Сарян и фольклор Комитаса. Фильм уже удостоен приза <Будущее без геноцида> на Международном кинофестивале <Ролан> и премии за лучшую мужскую роль (В. Степанян) на Международном Ялтинском кинофестивале, а также был тепло принят зрителями США, Великобритании, Грузии и ряда европейских стран.