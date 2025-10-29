Среда, 29 Октября 2025 15:13

АрмИнфо. 29 октября председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Александру Памелу Коул. Как передает пресс-служба НС, поздравив посла с вступлением в должность, Ален Симонян выразил надежду, что новоназначенный посол внесет свой вклад в развитие и углубление многогранных отношений между Арменией и Соединённым Королевством.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и межпарламентских связей, а также региональные события и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.