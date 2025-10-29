Среда, 29 Октября 2025 13:09

АрмИнфо. Набранный темп в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений неплох. Об этом 29 октября журналистам заявил руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян.

По его словам, недавно азербайджанская сторона официально заявила о снятии ограничений на транзит грузов в Армению по территории Армении. Говоря о тезисах Баку о т.н. "Зангезурском коридоре", Арутюнян призвал руководствоваться исключительно подписанными 8 августа в Вашингтоне документами, в которых четко прописаны участники проекта, название проекта и все, что с ним связано. Он подчеркнул, что на двусторонних встречах необходимо быстрее добиться полного взаимопонимания, чтобы мирный договор был подписан как можно скорее.