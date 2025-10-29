Среда, 29 Октября 2025 12:56

АрмИнфо. Антикоррупционным комитетом РА установлено, что старший социальный работник Талинского регионального центра Единой социальной службы Министерства труда и социальных вопросов РА получал взятки в различных размерах от ряда лиц за совершение в их пользу незаконных действий.

В частности, в ходе предварительного расследования установлено, что вышеуказанное должностное лицо включило в протоколы о наличии балла выше порога необеспеченности семьи и получении семейных пособий ложные сведения о месте жительства, жилищно- бытовых условиях ряда лиц, умышленно искажая действительность, сделав их получателями семейных пособий, за что получало от них взятки в различных размерах.

Старшему социальному работнику Талинского районного центра предъявлено обвинение в получении взятки, мошенничестве и совершении должностного подлога по статьям 435, части 2, пункта 3 (2 эпизода), 435, части 1 (2 эпизода), 255, части 2, пункта 2 (2 эпизода) и 445, части 1 (2 эпизода) Уголовного кодекса Республики Армения. Последний дал признательные показания и полностью признал предъявленное ему обвинение. В качестве меры пресечения в отношении него избраны домашний арест и залог в размере 1 000 000 драмов.

Суммы, переданные в качестве выгоды бенефициарам в результате дачи взятки, были ими полностью возмещены. Уголовное преследование, возбужденное в отношении лиц, давших взятку, прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения.