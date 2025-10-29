Среда, 29 Октября 2025 12:54

АрмИнфо. В проведении в Армении досрочных парламентских выборов нет необходимости. Об этом 29 октября журналистам заявил руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян.

По его словам, еще в августе - сентябре т.г. некоторые представители от партии власти говорили о возможности проведения досрочныхвыборов, но сегодня уже очевидно, что необходимости в них нет, страна идет к очередным выборам.

Отвечая на вопрос о том, с чем связано то, что именно он возглавит предвыборный штаб правящей партии "Гражданский договор", Араик Арутюнян призвал не искать в этом решении партии каких-либо интриг. "Впервые власть хочет без спешки, в спокойной обстановке подготовиться к ним с правильной организацией работ. В целом, любая политическая сила может сразу после проведения очередных или досрочных выборов сформировать предвыборный штаб, и готовится к новому голосованию", - сказал руководитель Аппарата премьер-министра, не исключив при этом проведения и досрочных выборов при появлении форс-мажорных ситуаций. "Но мы готовимся к очередным выборам, которые пройдут 7 июня", - сказал Арутюнян.

Говоря о ситуации, сложившейся в стране в связи с задержаниями и арестами оппозиционеров, Араик Арутюнян подчеркнул, что Армения является правовым государством. Все те, кто совершил преступление,

будь то представители власти или оппозиции, оказываются в соответствующих местах или возбуждаются производства. Недостатком действующей власти является то, что реформы в судебной системе быстро не проводятся, в противном случае, дела рассматривались бы не по несколько лет, а по нескольким месяцам.