АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что 2 ноября примет участие в литургии в церкви Ованнаванк, которую, как и в прошлое воскресенье, отслужит лишенный сана отец Арам (в миру Степан Асатрян). Об этом заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

<По сути, сенсационная новость от Ктрича Нерсисяна. Он напомнил, что у Армянской Апостольской Церкви есть каноническая книга, и, ссылаясь на неё, пытается оправдать, что отец Арам Асатрян не может совершать литургию в Ованнаванке, поскольку он объявлен каноником.

Проблема в том, что, согласно Армянской канонической книге, Ктрич Нерсисян не может быть Католикосом всех армян, поскольку нарушил обет безбрачия, и именно поэтому является расстригой. Следовательно, расстрига не может лишить сана, следовательно отец Арам может совершать литургию в Ованнаванке, и я, как и в прошлое воскресенье, в это воскресенье также буду участвовать в святой и бессмертной литургии в Ованнаванке>, - сказал Пашинян.

Напомним, что в воскресенье - 26 октября, премьер-министр Никол Пашинян, министр обороны Сурен Папикян, другие должностные лица, члены правящей партии "Гражданский договор" присутствовали на литургии, которую отслужил расстрига Степан Асатрян. С раннего утра в селе Ованаван наблюдалось скопление сил полиции, а территорию монастыря охраняли многочисленные сотрудники службы безопасности. Последние ограничили вход журналистов в церковь, так как на литургии присутствовал Н.Пашинян. Ранее утром полицейские задержали двух настоятелей Арагацотнской епархии, но вскоре отпустили их. К монастырю также не допустили адвоката Ару Зограбяна и иеромонаха Шнорка Полояна.

Как сообщает Спутник Армения, судя по записям, вместе с расстригой Асатряном мероприятие провел действующий иерей Тарон Унанян из монастыря Агарцин. Ранее он публично выразил поддержку Степану Асатряну. Вопрос лишения его сана лежит на повестке дисциплинарной комиссии Первопрестольного Эчмиадзина. Сам он ни на одно из заседаний так и не явился. Еще два участника - низложенные дьяконы Роберт Агазарян и Артур Карапетян, в дьяконском облачении с орарем. Агазарян, который давно не идентифицирует себя с Эчмиадзином, ранее оказался в центре скандала после того, как сравнил жену премьера Анну Акопян с Богоматерью, а на его странице в соцсети главной обложкой выбран логотип партии "Гражданский договор>. Второй дьякон - Артур Карапетян, который неоднократно в интервью Общественному телевидению и провластным СМИ позволял себе грубые высказывания в адрес Католикоса Гарегина II, не признавая его как духовного лидера страны.

Во время литургии мужчину, выкрикнувшего, что Асатрян не имеет права проводить службу, вывели из монастыря, предварительно закрыв ему рот.

В тот же день вечером Пашинян заявил, что на следующей неделе во второй раз примет участие в литургии лишенного сана иерея Степана Асатряна в Ованаванке. По его словам, эти литургии являются частью программы <освобождения Первопрестольного Святого Эчмиадзина и обновления Армянской Апостольской церкви>. <Сегодняшняя литургия - важный этап в обновлении моей духовной жизни>, - заявил премьер в видеообращении.