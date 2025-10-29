Среда, 29 Октября 2025 11:57

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 29-30 октября с рабочим визитом посетит Францию.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, сегодня премьер-министр примет участие в 8-й Парижской мирной конференции. Запланированы также двусторонние встречи.

30 октября премьер-министр Пашинян встретится с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.