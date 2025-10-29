|Пашинян подтвердил, что 2 ноября примет участие в литургии в церкви Ованнаванк, которую отслужит расстрига Степан Асатрян
АрмИнфо. Араик Есаян назначен заместителем министра труда и социальных вопросов Армении. Решение о назначении подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.
"В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона "О государственной службе" назначать Араика Есаяна заместителем министра труда и социальных вопросов с 29 октября 2025 года", - говорится в решении премьера, которое распространила пресс-служба правительства.
