Среда, 29 Октября 2025 11:04

АрмИнфо. На поддержание аппарата премьер-министра РА в 2026 году предусмотрено направить 25,804 млрд драмов. Об этом 29 октября в ходе обсуждений проекта госбюджета Армении на 2026 год на заседании комиссий Национального Собрания заявил руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян.

По его словам, в рамках бюджета предусмотрено осуществить 10 программ и 39 мероприятий. Одна программа с двумя мероприятиями будет реализована за счет кредитных средств. По сравнению с 2025 годом в следующем году увеличится количество мероприятий. В частности, Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов, который осуществлял сразу несколько мероприятий, теперь будет заниматься и лабораторными исследованиями. Кроме того, запланировано проведение в 2026 году VIII форума европейского сообщества, на который, как ожидается, съедутся делегаты из почти 50 стран.