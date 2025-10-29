Среда, 29 Октября 2025 10:34

АрмИнфо. Насильственная смена Католикоса, в случае успеха, будет носить геополитический характер, что чревато серьёзными последствиями. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Степан Даниелян.

"Предположим, что она произойдёт, и Католикос будет "избран народом". Возникает вопрос, кого выберет народ - "Реальную Армению" или другие части. Предположим, что не народ "Реальной Армении", как говорят

последователи Армянской церкви России, принимает выбор народа "Реальной Армении", и что часть народа армянского населения Америки и Франции принимает его, а другая часть - нет. Кроме того, исключим из рассмотрения армянский народ Аргентины, Парагвая и Болгарии. Кроме того, исключим из рассмотрения "не- настоящую" часть Армении. Напомню, что Католикос принадлежит всем армянам, а не "Реальной Армении". По грубым подсчётам, у нас будет около 17 новых Католикосов, которые будут испытывать друг к другу отвращение, включая новые общины этих новых Католикосов, которые будут чувствовать себя отчуждёнными друг от друга. Каждая сверхдержава, даже не сверхдержава, где есть епархия Армянской Церкви, назначит себе Католикоса, исходя из своих политических и геополитических интересов, и это всё ещё хороший вариант.

Например, учитывая нынешнюю политическую ситуацию в Грузии, нужно закрыть Армянскую церковь Святого Николая, пятую колонну, и тема будет закрыта. Попробуйте угадать, кто в атмосфере всеобщей ненависти чувствует себя как рыба в воде, более того, питается ненавистью и получает от неё жизненную энергию", - отметил политолог.