АрмИнфо. Папы Римский Лев XIV в рамках апостольского визита в Турцию посетит Армянский апостольский собор. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Отмечается, что в ходе первого апостольского путешествия Льва XIV за пределы Италии в следующем месяце, 27 ноября - 2 декабря 2025 года, его Святейшество посетит Турцию и Ливан по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

По прибытии в столицу Турции Анкару 27 ноября Папа Римский встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, прежде чем обратиться к турецким властям, представителям гражданского общества и членам дипломатического корпуса.

В конце дня Папа Римский отправится самолетом из Анкары в Стамбул, крупнейший город Турции. В течение своего первого полного рабочего дня в Турции, в пятницу, 28 ноября, Папа Лев встретится с епископами, священниками, дьяконами, посвященными в сан и пастырскими работниками в Стамбульском кафедральном соборе Святого Духа. Позже, утром, он посетит дом престарелых "Младших сестер милосердия". После короткого перелета на вертолете в Никею - современный Изник - Святой Отец примет участие в экуменическом молебне возле археологических раскопок древней базилики святого Неофита.

Вернувшись в тот же день в Стамбул, Папа Римский встретится с епископами, входящими в апостольскую делегацию. В субботу, 29 ноября, Папа Лев начнет свой день с посещения мечети Султана Ахмеда - знаменитой "Голубой мечети", после чего проведет частную встречу с лидерами местных церквей и христианских общин в Сирийской православной церкви Мор Ефрем. Во второй половине дня он примет участие в славословии в Патриаршей церкви Святого Георгия, резиденции Вселенского патриархата Константинополя. После богослужения Папа Лев XIV встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем I, и оба лидера подпишут Совместную декларацию в Патриаршем дворце. День завершится Святой мессой, которую отслужат в стамбульском "Фольксваген Арене".

А уже 30 ноября в праздник святого апостола Андрея Первозванного - начнётся с молитвенного посещения Армянского апостольского собора. Позже тем же утром Папа Лев посетит Божественную литургию в Патриаршей церкви Святого Георгия. После экуменического благословения в конце литургии Папа пообедает со Вселенским Патриархом.