Среда, 29 Октября 2025 10:26

АрмИнфо. Инициатива Meet Dilijan, ориентированная на туристическое направление Дилижана, была представлена в Ереване. Ранее она была презентована в Тбилиси и Москве. Об этом говорится в сообщении авторов инициативы.

Согласно источнику, уникальная привлекательность Дилижана как ведущего туристического направления была представлена ереванской общественности и партнерам. Стоит отметить, что Meet Dilijan предоставит общественности различные инструменты и ресурсы, которые позволят посетителям глубже изучить город: его природу, богатую культуру, кухню и другие важные аспекты. Цель - сделать Дилижан более узнаваемым не только на местном, но и на мировом рынке, способствуя развитию туризма в Дилижане. Цель инициативы - помочь Дилижану стать направлением, привлекающим не только туристов, но и любителей культурного, образовательного и экотуризма, сделав город узнаваемым и желанным туристическим направлением на региональном и международном уровнях. Инициатива подчёркивает, что каждый гость может найти в городе впечатления, отвечающие его интересам, будь то непосредственный контакт с природой, дегустация местной кухни, участие в культурных мероприятиях или активное общение с местным сообществом. Проект призван стать передовым, современным и комплексным инструментом для открытия и распространения туристического потенциала Дилижана. Во время презентации также состоялась панельная дискуссия и прозвучали выступления.

"Дилижан - это особое место, наполненное жизненной энергией, богатым культурным наследием и первозданной природой. Мы создали инициативу, чтобы показать миру многогранную красоту города и помочь каждому посетителю получить более полный и насыщенный опыт. Наша цель - сделать Дилижан не только местным, но и узнаваемым на международном уровне туристическим центром, где природа, культура и сообщество вместе создают прекрасную среду", - отметила представительница инициативы Meet Dilijan Катя Бредихина.

В ближайшем будущем планируется представить инициативу и в других странах мира.