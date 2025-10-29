Среда, 29 Октября 2025 10:24

АрмИнфо. На Армению с северо­запада надвигается холодный фронт, который приведет к резкому понижению температуры воздуха. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, 29 октября температура воздуха в большинстве регионах республики понизится на 6-9 градусов. На значительной части территории страны днем 29 октября и в ночь с 29 на 30 октября ожидаются осадки. В некоторых горных районах в ночь с 29 на 30 октября прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, на равнинах - в виде дождя. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с, в отдельных районах 29 октября возможно усиление порывов ветров до 16-20 м/с. 1-2 ноября ожидается погода без осадков, в этот период температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване днем 29 октября, а также в ночь с 29 на 30 октября ожидается дождь. В период с 31 октября по 2 ноября прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха в столице 29 октября днем составит 19-21 градус, вечером - 12-14 градусов, в ночь с 29 на 30 октября - 8-10 градусов выше нуля.