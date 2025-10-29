Среда, 29 Октября 2025 10:21

АрмИнфо. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в саммите Центральная Азия - США, который пройдет 6 ноября в Вашингтоне, сообщает МИД Туркменистана.

Накануне глава США Дональд Трамп пригласил Президента Сердара Бердымухамедова на данный форум.

«Я хотел бы пригласить Вас в Белый дом на встречу с другими главами государств Центральной Азии, которая состоится 6 ноября 2025 года, чтобы обсудить пути укрепления и расширения отношений между Соединёнными Штатами и странами Центральной Азии», - говорится в письме Дональда Трампа.

Предстоящий саммит в таком формате будет первым с участием Дональда Трампа. Ранее лидеры стран Центральной Азии встречались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джозефом Байденом, который в то время возглавлял США.