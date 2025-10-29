Среда, 29 Октября 2025 00:23

АрмИнфо.20–21 октября 2025 года IDBank принял участие в 50-й юбилейной международной банковской конференции Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы (BACEE), выступив в качестве серебряного спонсора. Конференция была посвящена 25-летию Ассоциации и прошла в Вене, Австрия, объединив ведущих руководителей и экспертов банковского и финансового сектора из Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Банк представлял председатель правления господин Мгер Абраамян, который также принял участие в заседании круглого стола руководителей региональных банков высокого уровня, где обсуждались ключевые вызовы, стратегии и примеры успеха, формирующие финансовую среду региона.

Участие IDBank вновь подчеркивает его приверженность международному сотрудничеству, развитию регионального партнёрства и внедрению инновационных подходов в сфере финансовых услуг. Официально присоединившись к BACEE в апреле 2025 года, банк продолжает укреплять свои позиции в международном финансовом сообществе и способствует диалогу о будущем банковской системы на развивающихся рынках.