Среда, 29 Октября 2025 00:16

АрмИнфо. Мэра Масиса Давида Амбарцумяна арестовали в аэропорту "Звартноц". Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил его друг Нарек Малян, летевший с ним одним рейсом из Москвы в Ереван.

Разместив соответсвующий видеоролик, он написал, что Амбарцумян был арестоован, как только спустился с самолета. Чуть позже Малян разместил фотографию семьи мэра Масиса в аэропорту, подписав, что те ожидают возвращения Амбарцумяна.

Напомним, что ранее суд приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна, выдвинутого Республиканской партией Армении (РПА) в качестве кандидата в премьер-министры Армении, к лишению свободы сроком на 6 лет и 3 месяца. Затем срок наказания продлили на три месяца, чтобы он не мог воспользоваться амнистией. Он обвинялся в деле 2018 года, касающегося "организации и участии в массовых беспорядках". Тогда, Амбарцумян был отпущен под залог в 5 млн драмов и под подписку о невыезде.