АрмИнфо. В результате целевых проверок и адресных инспекций в различных филиалах ЭСА по сей день выявлены нарушения и махинации в десятки тысяч кВт/ч, связанные с учётом электроэнергии.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал временно исполняющий обязанности управляющего ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) Романос Петросян

В частности, он сообщил, что нарушения связаны с дополнительными начислениями потреблённой электроэнергии за счёт физических лиц­потребителей, за счёт бюджетных учреждений и за счёт хозяйствующих субъектов и т.д.

Помимо этого, как отметил в.и.о. зарегистрирован недоучёт возвращённой в распределительную сеть электроэнергии, произведённой автономными производителями (солнечными станциями), а также искусственное занижение реальных технических потерь в распределительной сети и документирование искажённых данных и т.д.

"Однако в последние дни мы стали свидетелями факта очевидного нарушения, которое на первый взгляд кажется гораздо более абсурдным, но которое, по моему мнению, может иметь системный характер махинаций и в других филиалах "ЭСА", - написал он.

По словам Петросяна, в одной из областных сетей ЭСА выявлено дополнительное начисление около 727 тыс. кВтєч электроэнергии на счётчики, предназначенные для учёта электроэнергии на собственные нужды сети (в контрольных целях), что, как отметили ответственные сотрудники, было сделано по прямому указанию непосредственного руководителя.

"А теперь представьте размер махинаций, которыми они грабили народ Армении, не забывая представляться <благотворителями>, которым якобы <плевать на ЭСА>, при этом в международном суде представлялись инвесторами с Кипра, чтобы вернуть себе право грабить нас", - написал в.и.о. руководителя ЭСА. Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний <Ташир". 21 июля директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян был освобожден от занимаемой должности.

22 июля глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. В рассмотрении дела также участвовал представитель правительства Республики Армения.

Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы <Об энергетике> и <Об органе по регулированию общественных услуг>, а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА. Арбитраж пришел к выводу о необходимости применения срочных мер защиты, поскольку действия Республики Армения <вызывают серьезные сомнения в соблюдении Соглашения о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром>. Суд запретил правительству Армении конфисковать или продавать активы ЭСА, менять состав руководящих органов компании, отзывать лицензии на ее деятельность и каким-либо образом ограничивать естественную деловую активность <Элсетей>. Несмотря на это, уже 24 июля Романос Петросян осуществил кадровые первые изменения среди высокопоставленных должностных лиц компании.

20 сентября в парламенте премьер Никол Пашинян озвучил планы правительства в отношении ЗАО <Электрические сети Армении>. Процесс, по его словам, будет продвигаться по нескольким сценариям. Первый - <Электросети> национализируются и передаются в надежное частное управление, полностью оставаясь государственными. Второй - контрольный пакет акций компании передается авторитетному международному менеджеру в сфере энергетики. <При этом в любом случае Республика Армения сохранит такой пакет акций, который позволит обеспечить стратегическое присутствие правительства в этой жизненно важной инфраструктуре>, - сказал Пашинян. Ко второму сценарию власти прибегнут только в том случае, если выяснится, что расходы по первому сценарию окажутся несоразмерно большими для государственного бюджета.