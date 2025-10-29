Среда, 29 Октября 2025 00:14

АрмИнфо.Для обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями необходимы коренные преобразования в системе образования, в частности в области прав человека. Об этом заявила Защитник прав человека Анаит Манасян выступая в ходе мероприятия на тему "Доступность правосудия для лиц с ограниченными возможностями".

Она отметила, что в Армении существует множество проблем, связанных с обеспечением прав лиц с инвалидностью. Сославшись на свои визиты в области страны, Манасян сообщила, что в ее повестке встречи с профильными общественными организациями, а также с лицами с инвалидностью и членами их семей. "В ходе этих встреч становится очевидным, что стереотипное мышление по-прежнему сохраняются в значительном объёме", - сказала она.

По ее мнению, крайне важно сегодня, чтобы система образования, в особенности образование в области прав человека, подверглась всестороннему и глубокому преобразованию. Только таким образом мы сможем сформировать терпимое, инклюзивное общество, свободное от стигмы и стереотипов", - добавила Омбудсмен.

Она также затронула вопрос доступности правозащитных инстанций для этой группы людей. Проводимые мониторинги, по словам Манасян, показывают, что некоторые государственные институты, а также здания и сооружения, задействованные в цепочке правосудия, по-прежнему остаются недоступными. Более того, даже вновь строящиеся или реконструируемые здания часто не соответствуют действующим стандартам. "Это недопустимо, поскольку каждый гражданин должен иметь возможность реализовывать свои права без препятствий и дискриминации", - подчеркнула она.