Вторник, 28 Октября 2025 17:40

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял делегацию во главе с заместителем управляющего директора Европейской службы внешних связей по Восточной Европе и России Одроном Перкаускене и директором по Восточному соседству и институциональному развитию Генерального директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Адриеном Киралем. Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, приветствуя визит делегации в Армению, Григорян подчеркнул важность партнерства Армения-ЕС, основанного на общих ценностях.

Армянский чиновник также рассказал о совместной декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа, широких экономических возможностях, которые откроются в результате разблокирования региональных каналов, и последних события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и обсудили текущие программы.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.