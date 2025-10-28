Вторник, 28 Октября 2025 17:37

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Александру Памелу Коул.

Согласно пресс-службе кабмина РА, премьер-министр поздравил посла с вступлением в должность и пожелал ей успехов в последовательном развитии отношений между Арменией и Соединенным Королевством.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с развитием торгово-экономических связей, продвижением демократических реформ, реализуемых в нашей стране, а также углублением сотрудничества в других областях. При этом стороны придали важность переходу двусторонних отношений от стратегического диалога к стратегическому партнерству.

Стороны обсудили вопросы нормализации отношений и установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также шаги, направленные на разблокирование региональных коммуникационных путей.