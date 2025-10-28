Вторник, 28 Октября 2025 17:19

АрмИнфо. Под председательством вице-премьера РА Мгера Григоряна состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по координации мер по обеспечению реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом и Документа о приоритетах партнерства между РА и ЕС.

Как передает пресс-служба правительства РА, в заседании приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, а также Платформы гражданского общества РА-ЕС и Армянской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные со структурой, содержанием и более эффективной реализацией обновленной Дорожной карты РА-ЕС.