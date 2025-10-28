Вторник, 28 Октября 2025 17:17

АрмИнфо. Защита мэра Гюмри Вардана Гукасяна собирается направить в Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), а также в Комитет ООН против пыток сообщение в связи с попыткой воспрепятствования встречи адвоката со своим подзащитным. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил один из адвокатов Вардана Гукасяна - Арнольд Варданян, которому ранее не позволили войти в

УИУ "Ереван Кентрон" для встречи со своим подзащитным. Сегодня же, по его словам, он наконец смог войти в тюрьму и увидеть Гукасяна без направления каких-либо писем. Варданян выразил убеждение, что проблема обеспечения доступа адвокатов в закрытые учреждения создается искусственно, и все последовательно избегают возможности ее решения. Он напомнил, что подобная проблема была зафиксирована в пятом периодическом докладе Комитета ООН против пыток, принятом по Армении 29 апреля 2025 года, в обсуждении которого 15 апреля также участвовала делегация Министерства юстиции Армении.

Касаясь же одной из причин запрета на его доступ к подзащитному, а именно обоснования, якобы он не является защитником Гукасяна по "основному делу", адвокат напомнил о международных стандартах и основополагающих принципах, касающихся роли адвокатов. "Согласно Конвенции Совета Европы о защите профессиональной деятельности адвоката, ее толкования, а также решения Европейского суда по правам человека, напрямую гарантируется беспрепятственное свидание адвоката со своим доверителем, даже без наличия какого-либо судебного статуса", - пояснил Варданян. Напомним, что 27 октября адвокату не позволили встретиться со своим подзащитным, не смотря на имеющуюся у него письменную договоренность, выданную Варданом Гукасяном, а также вопреки тому факту, что ранее он присутствовал на допросе своего подзащитного.

Гукасян и еще 7 чиновников мэрии Гюмри были ранее задержаны по обвинению во взяточничестве в крупном размере. Глава Гюмри решение суда был арестован сроком на 2 месяца. Позже был также арестован член движения "По- нашему", правозащитник Рубен Мхитарян, и около двух десятков других граждан, задержанных у мэрии Еревана по обвинению в "воспрепятствовании действиям правоохранительных органов".

Примечательно, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию".