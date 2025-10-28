Вторник, 28 Октября 2025 17:13

АрмИнфо. Главу Комисси по регулированию общественных услуг (КРОУ) Месропа Месропяна не заботит то, что после смены власти в Армении его, возможно, привлекут к уголовной ответственности за экспроприацию частной собственности. Об этом он заявил журналистам 28 октября в парламенте.

Как указал Месропян, 18 ноября - крайний срок завершения административного производства в отношении ЭСА (ЗАО <Электросети Армении>). К этому сроку КРОУ подытожит итоги производства и примет по нему решение. Но пока оно в процессе, глава Регулятора воздержится от каких-либо оценок и публикации информации.

Между тем, назначенный в рамках данного производства временный управляющий ЭСА Романос Петросян имеет право высказывать свою позицию. <Да, я назначил временного управляющего ЗАО ЭСА Романоса Петросяна в рамках вверенных законом мне полномочий>, - заявил он. При этом сам Месропян не уполномочен контролировать заявления и действия Петросяна касательно ЭСА на этом посту.

<Временный управляющий является руководителем исполнительного органа данной организации за указанный промежуток времени. Он на данный момент является исполнительным директором данного учреждения и может свободно говорить о кадрах, проблемах структуры>, - пояснил Месропян.

На вопрос, если в ЭСА, как утверждает Романос Петросян, скопилось так много проблем, то чем занималась КРОУ за все годы и почему не реагировала на существующие проблемы, Месроп Месропян отметил, что Регулятор действует с 1997 года. Между тем он руководит им всего 10-11 месяцев и готов отчитываться за каждый час работы на этом посту, но не за период функционирования Комиссии до своего назначения.

Что касается дальнейшей деятельности временного управляющего после закрытия административного производства, то, по словам главы Регулятора, если производство завершится лишением ЭСА лицензии, то институт временного управляющего сохранится до завершения переговоров с собственником Элсетей. В случае же прекращения производства, временный управляющий перейдет на другую работу, а собственник продолжит руководить компанией.

Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний <Ташир". 21 июля директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян был освобожден от занимаемой должности.

22 июля глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. В рассмотрении дела также участвовал представитель правительства Республики Армения.

Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы <Об энергетике> и <Об органе по регулированию общественных услуг>, а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА. Арбитраж пришел к выводу о необходимости применения срочных мер защиты, поскольку действия Республики Армения <вызывают серьезные сомнения в соблюдении Соглашения о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром>. Суд запретил правительству Армении конфисковать или продавать активы ЭСА, менять состав руководящих органов компании, отзывать лицензии на ее деятельность и каким-либо образом ограничивать естественную деловую активность <Элсетей>. Несмотря на это, уже 24 июля Романос Петросян осуществил кадровые первые изменения среди высокопоставленных должностных лиц компании.

20 сентября в парламенте премьер Никол Пашинян озвучил планы правительства в отношении ЗАО <Электрические сети Армении>. Процесс, по его словам, будет продвигаться по нескольким сценариям. Первый - <Электросети> национализируются и передаются в надежное частное управление, полностью оставаясь государственными. Второй - контрольный пакет акций компании передается авторитетному международному менеджеру в сфере энергетики. <При этом в любом случае Республика Армения сохранит такой пакет акций, который позволит обеспечить стратегическое присутствие правительства в этой жизненно важной инфраструктуре>, - сказал Пашинян. Ко второму сценарию власти прибегнут только в том случае, если выяснится, что расходы по первому сценарию окажутся несоразмерно большими для государственного бюджета.