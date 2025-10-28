Вторник, 28 Октября 2025 17:11

АрмИнфо. Инициатива Free Armenian Hostages заявила о намерении продолжить борьбу за освобождение армянских пленных из бакинских застенок. "Сегодня день рождения Вагифа Хачатряна. Но это не радостная годовщина. Вагиф должен был сегодня отпраздновать своё 70-летие в кругу семьи и друзей.

Вместо этого Алиев держит его в плену уже 822 дня. В июле 2023 года Азербайджан похитил Вагифа из машины Красного Креста, когда его везли в Армению на экстренную операцию на сердце после нескольких месяцев геноцидной осады в Арцахе. Сейчас он несправедливо отбывает 15-летний срок тюремного заключения по ложным обвинениям. Мы продолжаем бороться за свободу Вагифа и всех 23 заложников", - говорится в заявлении движения.