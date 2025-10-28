Вторник, 28 Октября 2025 16:44

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ДВЗЯИ Робертом Флойдом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян подчеркнул приверженность Армении целям Договора в интересах укрепления международной безопасности и стабильности.

Мирзоян и Флойд обменялись мнениями по международным процессам, подчеркнув важность продолжения усилий по всеобщей реализации целей Организации.

Собеседники обсудили установленный на Южном Кавказе мир и открывающиеся в нынешних условиях возможности.