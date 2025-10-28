Вторник, 28 Октября 2025 16:05

АрмИнфо. Власти Армении должны отказаться от действий в отношении Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которые ведут армянский народ к очередному расколу.

Такое мнение в ходе парламентских брифингов выразил оппозиционный депутат от блока "Армения" Гарник Даниелян, касаясь последних событий вокруг Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). При этом он обратил внимание, что в действительности кампания против ААЦ не нова, и началась еще в 2018 с приходом Никола Пашиняна к власти, когда звучали лозунги - "Новая Армения - новый Католикос". "Уже тогда начались преследования в отношении Католикоса всех армян Гарегина Второго, позже появились предложения исключения из школ предмета История Армянской Церкви, и уже тогда под мишенью властей оказались отдельные священнослужители", - напомнил Даниелян.

Депутат также выразил убеждение, что нападки на ААЦ - это продолжение процесса узурпации правящим режимом всех структур в стране, которые когда-либо осуждали образ действий правящего режима. "Именно с этой реальностью не был согласен Никол Пашинян. Однако надо понять, что весь этот процесс, а именно нападки на ААЦ, позорит нашу нацию", - заметил Даниелян.

Депутат не стал отрицать, что сегодня в Церкви действительно есть проблемы, которые требуют решения, однако по его словам это не говорит о том, что власти могут иметь в этом участие. "Это исключительно внутренние дела Церкви. Если там действительно есть проблемы, то они должны решаться при помощи четкого регламента, а не на основании чьих-то предпочтений. В стране существует множество других проблем, и потому власти должны отказаться от того образа действий, который сегодня ведет армянский народ к очередному расколу", - подчеркнул оппозиционер.

В связи с вышесказанным депутат также напомнил, что согласно Конституции Армении ААЦ отделена от государства, что значит недопустимость вмешательства властей в церковные дела. Выходом из происходящего Даниелян видит лишь отказ правящего режима от уголовно наказуемого образа действий в отношении ААЦ.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. В рамках этой кампании армянский премьер также поддержал расстриженного Католикосом всех армян священнослужителя Степана Асатряна, который назвал свое низложение незаконным. Заявления последнего стали основанием для задержания нескольких священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ.