АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян 28 октября принял исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) доктора Роберта Флойда.

Как передает пресс-служба президента, Ваагн Хачатурян приветствовал визит доктора Флойда в Армению и высоко оценил важную деятельность организации, направленную на всеобщий запрет ядерных испытаний и укрепление международной безопасности. Президент напомнил, что Армения была одной из первых, кто присоединился к инициативе создания организации, а в 1996 году также одной из первых подписала этот договор.

Ваагн Хачатурян отметил, что Армения всегда поддерживала цели и инициативы организации, и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет продолжаться в том же эффективном и конструктивном формате.

Роберт Флойд выразил благодарность за теплый прием, подчеркнув, что высоко ценит последовательную поддержку Арменией деятельности ОДВЗЯИ. Он отметил, что рад вновь посетить Армению и обсудить новые возможности для расширения сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности и поддержанием глобальной стабильности.

Также была затронута всеобщая важность запрета ядерных испытаний, совершенствования механизмов контроля. Стороны подчеркнули роль подобных инициатив, направленных на обеспечение глобального мира, устойчивого развития и региональной безопасности.