Вторник, 28 Октября 2025 15:04

АрмИнфо. Секретарь правящей партии Артур Ованнисян не считает, что начатая премьер-министром Николом Пашиняном кампания против Католикоса всех армян Гарегина Второго укладывается в логику противостояния между Церковью и властями. Об этом он заявил сегодня, 28 октября, в ходе парламентских брифингов.

Как пояснил Ованнисян, основной проблемой для правящего режима остается нахождение в Первопрестольном Эчмиадзине священнослужителей, нарушивших свой обет безбрачия. В частности, по его утверждению, Католикоса всех армян, которого секретарь правящего режима целенаправленно называл его мирским именем - Ктрич Нерсисян.

"Именно в этом наша главная проблема. Нет никакого противостояния между Церковью и властями, но оно есть с теми, кто принижает ценность ААЦ", - заверил Ованнисян.

Решением этой проблемы, как отметил секретарь правящей партии, будет "освобождение" церкви от подобных священнослужителей. Другого варианта, как отметил Ованнисян, быть не может. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, не приведет ли кампания премьер-министра против Католикоса к расколу армянского общества, лишь повторив, что их основная цель - "преобразование" Армянской церкви. "Именно по этому пути мы идем. Повторюсь, здесь нет никакого противостояния между ААЦ и властью, мы против конкретных священнослужителей, и решением проблемы мы видим уход Ктрича Нерсисяна", - заявил Ованнисян.

Говоря же о распространенных видеокадрах с участием якобы главы канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, архиепископа Аршака

Хачатряна, который ранее опроверг свою причастность к ним, Ованнисян заявил, что осуждает их распространение.

"Нельзя допускать вмешательство в личную жизнь других людей. Но надо понимать, что если такие и другие истории существуют, и порой они оказываются реальными, значит нельзя отрицать, что подобное может снова повториться", - вновь заявил секретарь правящей партии, не пояснив, что он подразумевает под этим.

Напомним, что интервью Степана Асатряна Общественному телевидению о принуждении к участию в митингах оппозиции стало основанием для ареста главы Арагацотнской епархии ААЦ Мкртича Прошяна и настоятель монастыря Сурб Геворг, отца Гарегина Арсеняна, а также задержании более одного десятка священнослужителей этой епархии. Примечательно, что о принуждении Католикосом всех армян присутствовать священнослужителей на митинге Асатрян заговорил только после того, как действующая власть развернула антицерковную кампанию. Он пояснил причину своего молчания ранее существовавшей в церкви "атмосферы страха".