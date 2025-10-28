Вторник, 28 Октября 2025 14:45

АрмИнфо. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что решения конфликтов в секторе Газа и между Азербайджаном и Арменией будут долгосрочными.

"За последнее время удалось выйти на развязки, я очень надеюсь - долгосрочные, по нескольким застарелым конфликтам... Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение. Остановилась двухлетняя война в Газе. Это только начало. Но, надеемся, хорошее начало", - заявил белорусский лидер на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Конференция проходит в столице Белоруссии28-29 октября.