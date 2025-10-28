Вторник, 28 Октября 2025 13:38

АрмИнфо. Адвокат Александра Кочубаева Эрик Алексанян направил открытое письмо Генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян, призвав изменить меру пресечения его подзащитному в связи с семейными обстоятельствами.

"Уважаемая г-жа Вардапетян, учитывая, что уголовное дело в отношении адвоката Александра Кочубаева до сих пор не передано в суд с обвинительным заключением, прошу Вас воспользоваться Вашими исключительными полномочиями и отменить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Кочубаева, поскольку после рождения ребенка состояние здоровья его супруги резко ухудшилось. Учитывая, что вышеизложенное является врачебной тайной, я не могу публично раскрывать конкретные необратимые последствия, возникшие в семье Кочубаевых, однако соответствующая медицинская справка будет Вам представлена в течение нескольких минут", - говорится в обращении Алесаняна, опубликованное на его странице в Фейсбук.

Известный адвокат, глава адвокатской компании Contra Legem Александр Кочубаев был задержан 16 октября силовиками по выходу из Шенгавитского суда, где проходило заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и еще 17 обвиняемых властями человек. Более того, провластный судья Масис Мелконян уже вынес вердикт по заключение адвоката под стражу сроком на два месяца. Поводом к грубому задержанию, предпринятому с целью оказания психологического воздействия на юридическое сообщество, поддерживающее представителей ААЦ, стала его запись в соцсетях, где адвокат не очень цензурно высказался в отношении правоохранительной системы и самих властей Армении. Адвокат добавил и пару неприличных выражений, однако, по мнению его коллег, высказывающих свое отношение к инциденту, ни одно из них в качестве неперсонифицированного оскорбления не подпадает под статьи Уголовного кодекса. Видимо эти высказывания очень обидели его бывших коллег, так как Кочубаев долго работал в системе Полиции, и тех, кто сегодня готов бросить в тюрьму все руководство Армянской Апостольской Церкви по политическим мотивам.