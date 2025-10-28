Вторник, 28 Октября 2025 13:37

АрмИнфо. Глава Комитета Кадастра Армении Сурен Товмасян в воскресенье вместе с премьером Николом Пашиняном присутствовавший на литургии, которую отслужил в церкви Ованаванк лишенный сана отец Арам (в миру Степан Асатрян), не видел, как сотрудник службы безопасности Пашиняна во время литургии, закрывает рукой рот гражданину и насильно выводит его из помещения.

<Прошу прощения, но я такого не видел. Не видел и давайте закончим с этим>, - сказал он 28 октября в беседе с журналистами в парламенте.

В воскресенье премьер-министр Никол Пашинян, министр обороны Сурен Папикян, другие должностные лица, члены правящей партии "Гражданский договор" присутствовали на божественной литургии, которую расстрига Степан Асатрян. С раннего утра в селе Ованаван наблюдалось скопление сил полиции, а территорию монастыря охраняли многочисленные сотрудники службы безопасности. Последние ограничили вход журналистов в церковь, так как на литургии присутствовал Н.Пашинян.

Во время литургии мужчину, выкрикнувшего, что Асатрян не имеет права проводить службу, вывели из монастыря, предварительно закрыв ему рот. Кадры с применением насилия разлетелись по Интернету.

Тем не менее, 27 октября в беседе с журналистами глава минюста Србуи Галян заявила: < <Я кадров не видела, но если речь о применении насилия, то, конечно, это предосудительное явление, а также уголовно наказуемое деяние>. По словам Галян, если такие действия действительно имели место, правоохранительные органы должны дать им соответствующую оценку. Она также подчеркнула, что любой сотрудник должен действовать в рамках своих полномочий, но на данный момент не может дать оценку, правомерно ли действовало то или иное лицо, то или иное должностное лицо, наделенное полномочиями, на этот вопрос могут ответить только правоохранительные органы.