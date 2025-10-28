Вторник, 28 Октября 2025 13:35

АрмИнфо. Глава Комитета Кадастра Армении Сурен Товмасян ответил на вопрос, планирует ли правительство Армении изъять имущество Святого Эчмиадзина?

<В повестке дня правительства проведение изучений всего имущества, приватизированного в Республике Армения с нарушением процедур. Это вы сегодня уже видите в рамках возврата имущества с хэштегом #ЗернышкоКЗернышку (премьер Пашинян периодически в соцсети делает публикации с этим хештегом, рассказывая о незаконно приватизированном имуществе, возвращенном государству решениями суда - ред.)>, - сказал он 28 октября в беседе с журналистами в парламенте.

По его словам, власти должны восполнить законодательный пробел, допущенный в прошлом, после чего будут приняты решения по каждому случаю в отдельности. Сегодня ААЦ владеет порядка 600-700 единицами недвижимого имущества, отметил он.

На сегодня Сурен Товмасян указывает, что после распада СССР собственником земли являлось исключительно РА. <Правительство Армении и НС решало, каким способом распределить земли, в том числе по имуществу в Ованаванке. Именно этими решениями это имущество было передано ААЦ>, - сказал он.

При этом глава Кадастра не вспомнил <детально>, кому в настоящее время принадлежит земля и имущество в Ованаванке - правительству или Церкви и была ли передача на правах собственности или безвозмездного пользования.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян, 22 октября в Национальном Собрании, обращаясь к <страстям> вокруг Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), и в частности, к бывшему духовному пастырю Ованаванка, отцу Араму, канонизированному Гарегином II и ныне официально являющемуся мирянином под именем Степан Асатрян, заявил: <Если я правильно понимаю, Ованаванк, как и многие другие памятники, находится на балансе государства, а ряд церквей передан ААЦ в безвозмездное пользование. Я считаю, что там, где нет духовной жизни, а действуют интриги, заговоры и группы лжесвященников или лжестарцев, мы можем, и для этого есть все моральные и правовые основания, вернуть эти памятники обществу и всячески поддерживать отца Арама и подобных ему священников, чтобы они могли возродить настоящую духовную жизнь в Армении>.

Утверждение Пашиняна об Ованаванке были изучено изданием Hetq, которое заявило, что оно безосновательно, <то есть он не знает точно, кому принадлежит Ованаванк, но, не проверив факты, продолжил тему и заговорил об изъятии памятников у Первопрестольного по <моральным и правовым> основаниям>.

<Дело в том, что Ованаванк, как и многие церкви и монастыри, принадлежит Первопрестольному по праву собственности. Более того, 17 февраля 2005 года правительство Андраника Маргаряна приняло решение об отчуждении Армянской Апостольской Церкви на праве безвозмездного владения земельных участков, занимаемых монастырями и церквями, принадлежащими последней и необходимыми для их содержания, которые ранее были переданы Первопрестольному по праву безвозмездного пользования.

У ААЦ есть подтверждающие это документы: свидетельство о праве собственности, или, как выразился Пашинян, <кадастровый документ>. Согласно документу, полученному Hetq из Кадастрового комитета, религиозная организация Армянская Апостольская Святая Церковь владеет как земельным участком Ованнаванка, так и возведёнными на нём зданиями и сооружениями. Это право Армянской Апостольской Святой Церкви было зарегистрировано в Кадастре более 20 лет назад, 25 марта 2005 года.

Этим решением Исполнительной власти Первопрестольной были отчуждены земли, занимаемые принадлежащими ей 21 церквями и монастырями в Арагацотнской области, общей площадью 86 770 квадратных метров или 8,67 гектара. Всего в 2005 году Правительство безвозмездно отчуждало Армянской Апостольской Церкви земли 172 монастырей и церквей в Ереване и 10 областях; площади земель ещё 6 подлежали уточнению и последующему отчуждению.

Армянская Апостольская Церковь, являясь законным собственником земель и зданий Ованнаванка и других монастырей и церквей, имеет на них права, гарантированные Конституцией Республики Армения>, - пишет Hetq, напомнив, что согласно статьи 60 Конституции РА: <Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению имуществом, приобретенным на законных основаниях>. Иными словами, всё, что сегодня делает свергнутый Степан Асатрян при участии его официальных и неофициальных сторонников, осуществляется на территории, принадлежащей Первопрестольной по праву собственности>.