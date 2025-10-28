Вторник, 28 Октября 2025 12:51

АрмИнфо. В парламенте Армении идут обсуждения по различным вопросам, связанным с службой в армии. Об этом 28 октября журналистам сообщил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

По его словам, в обсуждениях, которые носят закрытый характер, принимает участие министр обороны РА Сурен Папикян. Вице-спикер не исключил, что центральной темой обсуждений станет сокращение срока обязательной военной службы с 2 лет по полутора лет, и связанные с ней проблемы.

Отметим, что в закрытом обсуждении также участвуют вице-спикеры НС Рубен Рубинян, Акоп Аршакян, председатель постоянной комиссии НС по обороне и безопасности Андраник Кочарян, депутат Айк Саркисян и другие заинтересованные лица.