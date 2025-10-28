Вторник, 28 Октября 2025 12:40

АрмИнфо. Глава Комитета Кадастра Армении Сурен Товмасян в воскресенье присутствовал на литургии, которую посетит премьер Никол Пашинян и которую отслужил в церкви Ованаванк лишенный сана отец Арам (в миру Степан Асатрян).

Как заявил Товмасян 28 октября в беседе с журналистами в парламенте, у него исключительно позитивное отношение ко всему тому, что делает Пашинян в вопросе <освобождения Патриархата> от Католикоса всех армян Гарегина 2-го. <Если существуют правила и порядки, то все обязаны их придерживаться, в том числе и госчиновники и священнослужители>, - объяснил свою позицию Товмасян.

Он поблагодарил расстригу Асатряна за проведение <очень насыщенной службы> и заверил, что присутствовал на литургии по собственной воле, что, возможно сделает также в предстоящее воскресенье.

В воскресенье премьер-министр Никол Пашинян, министр обороны Сурен Папикян, другие должностные лица, члены правящей партии "Гражданский договор" присутствовали на божественной литургии, которую расстрига Степан Асатрян. С раннего утра в селе Ованаван наблюдалось скопление сил полиции, а территорию монастыря охраняли многочисленные сотрудники службы безопасности. Последние ограничили вход журналистов в церковь, так как на литургии присутствовал Н.Пашинян.

Как сообщает Спутник Армения, судя по записям, вместе с расстригой Асатряном мероприятие провел действующий иерей Тарон Унанян из монастыря Агарцин. Ранее он публично выразил поддержку Степану Асатряну. Вопрос лишения его сана лежит на повестке дисциплинарной комиссии Первопрестольного Эчмиадзина. Сам он ни на одно из заседаний так и не явился. Еще два участника - низложенные дьяконы Роберт Агазарян и Артур Карапетян, в дьяконском облачении с орарем. Агазарян, который давно не идентифицирует себя с Эчмиадзином, ранее оказался в центре скандала после того, как сравнил жену премьера Анну Акопян с Богоматерью, а на его странице в соцсети главной обложкой выбран логотип партии "Гражданский договор>. Второй дьякон - Артур Карапетян, который неоднократно в интервью Общественному телевидению и провластным СМИ позволял себе грубые высказывания в адрес Католикоса Гарегина II, не признавая его как духовного лидера страны.

Во время литургии мужчину, выкрикнувшего, что Асатрян не имеет права проводить службу, вывели из монастыря, предварительно закрыв ему рот. Ранее утром полицейские задержали двух настоятелей Арагацотнской епархии, но вскоре отпустили их. К монастырю также не допустили адвоката Ару Зограбяна и иеромонаха Шнорка Полояна.

В тот же день вечером Пашинян заявил, что на следующей неделе во второй раз примет участие в литургии лишенного сана иерея Степана Асатряна в Ованаванке. По его словам, эти литургии являются частью программы <освобождения Первопрестольного Святого Эчмиадзина и обновления Армянской Апостольской церкви>. <Сегодняшняя литургия - важный этап в обновлении моей духовной жизни>, - заявил премьер в видеообращении.