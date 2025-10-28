Вторник, 28 Октября 2025 12:16

АрмИнфо. 23 октября Государственный симфонический оркестр Армении запустил проект «Симфонический лес» с уникальной концертной программой. В рамках этого проекта в Армении вскоре будет посажен «Симфонический лес» — как символ вечной жизни. Этой инициативой оркестр также отмечает свой юбилейный 20-й концертный сезон.

Главный партнер концерта «Симфонический лес» — IDBank, который совместно с Idram присоединился к созданию леса в рамках проекта «Сила одного драма». В ближайшее время будет посажено 20 000 деревьев, из которых не менее 6 250 — благодаря проекту «Сила одного драма».

«Самое большое своеобразие “Симфонического леса” в том, что его посадка будет соответствовать расположению оркестра на сцене. Если посмотреть на лес сверху, он будет напоминать структуру симфонического оркестра», — отметил Саргис Балбабян, директор Государственного симфонического оркестра Армении.

«Проекты “Сила одного драма” и “Симфонический лес” очень похожи по своему посланию: в основе обоих лежит идея единства. Малые усилия, объединяясь, становятся великой силой и приносят изменения в жизнь каждого из нас», — сказала Татевик Вардеванян, руководитель отдела коммуникаций и программ корпоративной социальной ответственности Idram и IDBank.

Она подчеркнула, что если в проекте «Сила одного драма» эти изменения происходят благодаря, казалось бы, незначительным взносам в один драм, которые воплощают в жизнь важные для страны инициативы, то в случае «Симфонического леса» каждое купленное билет превращается как минимум в одно дерево: «Уверена, что через несколько лет у нас будет густой лес, где, возможно, мы сможем наслаждаться симфонической музыкой», — заключила Вардеванян.

Основатель и директор общественной организации «My Forest Armenia» Андре Гумушджян отметил: «Это очень важное сотрудничество, потому что музыка чрезвычайно важна для человеческой души, а природа — для человеческой жизни».

Напомним, что благодаря сотрудничеству между “My Forest Armenia” и инициативой «Сила одного драма» в Армении уже посажено более 30 000 деревьев.